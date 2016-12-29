Рустэм Хамитов вручил государственные награды России и Башкортостана

Среди награжденных - те, кто своим ежедневным трудом вносит вклад в развитие республики и страны.

Первым награду из рук главы Башкортостана получает живописец Владислав Меос. Автор известных серий "Уфа - любимый город", "Города России", "Память войны" награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.



«Тут никакой ложной скромности быть не может. Столько пахано-перепахано. Видимо, Бог и все остальные за нами следят, и поэтому, когда награда присуждается на столь высоком уровне, а именно Указом Президента Владимира Владимировича Путина, то сердце мое трепещет. Я вдохновлен и, поверьте, порох в пороховницах еще есть. Пусть мои недоброжелатели не надеются, я буду продолжать так же работать», - говорит живописец, член регионального отделения "Союза художников России" Владислав Меос.



Еще один герой дня - Лидия Митрафанова, один из лучших операторов машинного доения в Чекмагушевском районе. В профессии почти 30 лет. За рабочую смену, которая начинается в половине четвертого утра и длится до девяти вечера, успевает подоить 60 коров. Признается, секрет успеха в том, чтобы найти подход к каждой буренке даже с самым строптивым характером.



Среди награжденных сегодня учителя и медицинские работники, деятели науки и искусства, инженеры, государственные служащие и работники села. Высокими наградами России и Башкортостана отмечено 55 человек. Глава региона Рустэм Хамитов поздравил всех присутствующих с наступающим Новым годом и выразил надежду, что 2017-й для республики и страны будет благополучным по всем направлениям.



«Наша республика входит в 2017 год уверенно, надёжно. Наши финансовые возможности достаточны для того, чтобы справляться с социальными обязательствами, взятыми на себя. Наш бюджет выполнен с профицитом. Не с дефицитом, а с профицитом. Мы имеем даже небольшой запас ресурсов, переходящих на 2017 год», - сказал Рустэм Хамитов.



В завершении церемонии вручения государственных наград, Рустэм Хамитов отметил, что глядя на присутствующих в зале настоящих тружеников, понимаешь, в республике всё надёжно, поэтому и 2017-й и все последующие годы будут благополучными.

29 декабря