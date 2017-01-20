На смену морозам приходят снегопады

Об этом предупреждает региональное управление МЧС со ссылкой на синоптиков.

20 января

По прогнозам Башгидрометцентра сегодня и завтра в республике вновь ожидается сильный снег. В отдельных районах возможны метели. Скорость ветра будет достигать 21 метра в секунду. На дорогах — снежные заносы. Спасатели сообщают, что в таких условиях возможно возникновение аварийных ситуаций. В том числе обрывы линий электропередачи и линий связи, обрушение слабо укрепленных конструкций, падение деревьев и нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения и системы ЖКХ. Жителей республики просят быть предельно внимательными и по возможности не выезжать на междугородние трассы.