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На смену морозам приходят снегопады

На смену морозам приходят снегопады

Об этом предупреждает региональное управление МЧС со ссылкой на синоптиков.


По прогнозам Башгидрометцентра сегодня и завтра в республике вновь ожидается сильный снег. В отдельных районах возможны метели. Скорость ветра будет достигать 21 метра в секунду. На дорогах — снежные заносы. Спасатели сообщают, что в таких условиях возможно возникновение аварийных ситуаций. В том числе обрывы линий электропередачи и линий связи, обрушение слабо укрепленных конструкций, падение деревьев и нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения и системы ЖКХ. Жителей республики просят быть предельно внимательными и по возможности не выезжать на междугородние трассы. 

Автор: Ляйсан Закирова
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