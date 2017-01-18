Моржи страны поборются за Кубок Уфы по зимнему плаванию

Моржи со всей России приедут поплавать в Уфу. В эти выходные в парке имени Якутова пройдет Кубок Уфы по зимнему плаванию.

Зимнее плавание относится к экстремальным видам спорта, но с каждым годом притягивает всё больше последователей. В этом году в открытом чемпионате столицы республики примут участие 250 человек из 15 регионов страны. Победители и призеры будут награждены грамотами, медалями и ценными призами от организаторов.

«Участникам предстоит проплыть дистанции 25, 50 метров и 100 метров баттерфляем, брассом, вольным стилем. Кроме того, организаторы предусмотрели заплывы на выносливость 200 метров и 450 метров. Открытие мероприятия состоится 21 января в 12:30. Начало соревнований в 13:00. 22 января начало соревнований с 10:00 часов утра», - рассказала начальник отдела пресс-службы информационно-аналитического управления администрации Уфы Рената Салахова.

18 января