Лучшие учителя Уфы обсудили вопросы ЕГЭ

Как школьникам готовиться к единому государственному экзамену и нужно ли изучать астрономию? Эти и другие вопросы обсуждали сегодня в управлении образования Уфы. Состоялся круглый стол, в котором приняли участие лучшие учителя столицы.



На форуме собрались более десяти педагогов победителей конкурса "Учитель года столицы Башкортостана". Они обсудили новые подходы в педагогической деятельности, а также ряд актуальных вопросов. Бурную дискуссию вызвала проблема о сдаче ЕГЭ в школах. В частности, необходимость привлечения репетиторов при подготовке школьников к экзамену. Если одни считают, что в школах недостаточно учебных часов, то другие - что задания в едином госэкзамене слишком сложные для учеников.





«Никакого репетитора не нужно, - уверен учитель русского языка и литературы Гузель Леонова. - Это все зависит от учителя. Потому что к ЕГЭ готовится не в 10, не в 11 классе. А начиная даже с 1 класса».

Другого мнения придерживается учитель математики лицея № 153 Михаил Саханевич. Он вступил в диалог по скайпу.





«Есть те, кому надо объяснять восемь раз вместо двух. Раньше было принято прикреплять к таким ученикам помощников, но те времена прошли», - вздыхает Михаил Саханевич.

Эти и другие вопросы лучшие учителя обсуждали в течение полутора часа. С каждым годом к форуму будут присоединяться все больше педагогов. В этом году конкурс отметит свое двадцатилетие. За это время в нем приняли участие более двух тысяч человек. 100 из них стали победителями.

12 января