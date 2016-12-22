Каток с доставкой на дом

К нам в редакцию обратились жители дома №13 по улице Вологодской. Они жалуются, что выходить из своих квартир опасно – под ногами голый лед. Из-за чего создалась такая ситуация и когда ждать решения проблемы?

Уфимке Светлане Едрёнкиной, для того чтобы попасть на улицу, каждый день приходится рисковать здоровьем, своим и ребенка. По ее словам, уже в течение нескольких лет в их подъезде из подвала льется вода. В результате - каждую зиму полы в подъезде покрываются льдом.







Жители этого подъезда вынуждены выкладывать на полу деревянные конструкции, чтобы хоть как то обезопасить себя и своих близких. Потому что в подъезде настоящий каток.







Жители дома считают, что все это происходит из-за неисправной ливневой канализации. Невооруженным взглядом видно, что вода течет из трубы, что находится под лестничным пролетом первого этажа.







Люди жалуются, что каждый год обращаются в свой жилищно-эксплуатационный участок с требованием наладить ливневку. Все бесполезно. Поэтому люди вынуждены вызывать МЧС.







В ЖЭУ о проблеме в этом доме знают. Сотрудники участка пообещали нам, что в течение полутора часов утечку устранят.







«Просто там труба выходит на улицу и замерзла. На улице минус 30, отогреем, все меры примем. Сделаем и, скорее всего, как погода позволит, мы там даже что-то другое переделаем. Ребята работают, все устранят», - заверил нас директор ЖЭУ №47 Уфы Дим Шарипов.



Свое слово они сдержали - в тот же день приступили к работе. Однако, выполнили ее не так, как обещали - путем отогрева льда - а тем же самым - уже "проверенным" за много лет способом - при помощи ломов и лопат.







Тем не менее, лед теперь не представляет угрозу для людей. Зато у жителей появился новый повод для опасений - дыра размером примерно 20 на 20 сантиметров. И не исключено, что только после серьезных последствий, сотрудники ЖЭУ решат проблему должным образом.

22 декабря