Каратэ в полной тишине

Этот вид спорта становится популярным среди глухонемых. 27-летняя уфимка Алина Мамаева занялась боевым искусством, чтобы попасть на сурдолимпиаду.
Алина Мамаева не слышит ни голоса тренера, ни реакции соперника. Девушка - глухонемая. В восьмилетнем возрасте она потеряла слух после автомобильной аварии. Но это не помешало ей заняться таким активным видом спорта, как каратэ.
Два года Алина занималась каратэ в Москве. В прошлом году по семейным обстоятельствам ей пришлось переехать в родную Уфу. Но и тут она не перестает заниматься любимым видом спорта.
«Нет никаких проблем Мама помогает, отчим помогает. Нет не трудно Для меня это удовольствие»,- признается Алина Мамаева.
У Алины есть мечта, которая и заставляет ее усиленно заниматься каратэ. Она хочет попасть на сурдолимпийские игры, которые состоятся этим летом в Турции.
Тренер Николай Балабанов говорит, что работать с таким спортсменами ему приходится впервые.