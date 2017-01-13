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Каратэ в полной тишине

Этот вид спорта становится популярным среди глухонемых. 27-летняя уфимка Алина Мамаева занялась боевым искусством, чтобы попасть на сурдолимпиаду.

 

Алина Мамаева не слышит ни голоса тренера, ни реакции соперника. Девушка - глухонемая. В восьмилетнем возрасте она потеряла слух после автомобильной аварии. Но это не помешало ей заняться таким активным видом спорта, как каратэ.

Два года Алина занималась каратэ в Москве. В прошлом году по семейным обстоятельствам ей пришлось переехать в родную Уфу. Но и тут она не перестает заниматься любимым видом спорта.

«Нет никаких проблем Мама помогает, отчим помогает. Нет не трудно Для меня это удовольствие»,- признается Алина Мамаева.

У Алины есть мечта, которая и заставляет ее усиленно заниматься каратэ. Она хочет попасть на сурдолимпийские игры, которые состоятся этим летом в Турции.

Тренер Николай Балабанов говорит, что работать с таким спортсменами ему приходится впервые.

Союз тренера и спортсменка - взаимовыгодный. Во время занятий Николай и сам учится у Алина - навыкам общения со слабослыщащими. По его словам, девушка обладает упорством и целеустремленностью. И он верит, что его подопечная сможет попасть в сборную

Сейчас Алина готовится к первенству России среди слабослышащих спортсменов. Соревнование состоится в апреле. Такой темп жизни девушке дается непросто. Но она готова преодолеть все трудности ради своей мечты.



Автор: Эрика Нажимова
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