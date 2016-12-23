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Итоги пресс-конференции Владимира Путина

В России и за рубежом политики, эксперты, аналитики, да и значительная доля простых граждан продолжают обсуждать содержание пресс-конференции Владимира Путина. Высказывания президента России растиражировали тысячи средств массовой информации. Мы не стали исключением. Присутствие нашей съёмочной бригады на этом событии позволило нам выполнить ещё несколько задач. И теперь мы можем представить вашему вниманию эксклюзивный репортаж о том, что же происходило в кулуарах пресс-конференции.

Плакаты, ребусы, а ещё наряды национальные. Есть на президентских пресс-конференциях такая традиция у журналистов – привлекать внимание Владимира Путина всеми возможными способами.

Некоторые журналисты преодолели сотни километров и несколько часовых поясов. Одни наряжались в необычные костюмы, другие надевали военную форму.

Иностранные журналисты, а их в этом году было рекордное количество, больше 250 человек, заметно более сдержанны. Вопросы подготовленные не озвучивали, но прогнозы давали охотно. А эта девушка утверждает, что знает вкусы Путина. Говорит надела платье, которое президенту явно по душе.

Час до начала пресс-конференции. Журналисты сотен телекомпаний выходят на прямые связи со студиями, передают последние известия.

Этого не было слышно в трансляции, но в зале постоянно раздавались крики телеоператоров - плакаты, плакаты. Потому что журналисты своими транспарантами загораживали объективы камер. Содержание плакатов часто было весьма экзотичным. Тут можно было увидеть, например, Путина в образе супермена.

Спектр поднятых тем, как всегда, широк. Украина, проблемы ЖКХ, допинг, майские указы и несправедливые тарифы. Самые разные сферы нашей жизни, так или иначе, были затронуты. Телекомпания "Вся Уфа" также присутствовала на пресс-конференции, но задать вопрос не удалось. Тем не менее, наш корреспондент Наталья Ярина не упустила возможность исполнить мечту мальчика из Уфы Альберта Исхакова.

Школьник просил собаку у президента Российской Федерации, о чем написал в письме, которое передал в редакцию нашей телекомпании. Мы выступили помощниками в исполнении этого желания и подарили мальчику собаку породы лабрадор.

Владимир Путин поддержал инициативу выкладывать подобные письма в общий доступ. Президент оставил на плакате автограф и поблагодарил телеканал "Вся Уфа".

За три часа 55 минут президент ответил на 67 вопросов. И нет сомнений, что эти ответы ещё долго будут обсуждать у нас в стране и далеко за её пределами.



Автор: Тимур Давлетов
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