История 100-летнего дома Кочкиных будет продолжена

Сегодня здание на Аксакова, 81 практически полностью снесли. Впрочем, исторический фасад обещают восстановить.

В 2004 году историческое здание было официально включено в реестр памятников архитектуры. Но через три года здесь произошел пожар, и его жителей расселили. С тех пор дом Кочкина пустует, а в 2011 году его признали аварийным. Сносить особняк начали еще в конце прошлого года. Тогда активисты "Архзащиты Уфы" остановили работы, однако больше половины дома сохранить не удалось.

«Он является типичным уфимским губернским, деревянным, декорированным домом. То есть таких домов с каждым годом становится все меньше и меньше», - говорит активист общественной организации "Архзащита Уфы" Владимир Захаров.



Арбитражный апелляционный суд Челябинска поставил в процессе точку. Он подтвердил решение первой инстанции. Теперь на месте снесенного за время разбирательств здания появится доходный дом.



Новая жизнь на месте памятника архитектуры заиграет, что называется, новыми красками. Как пояснили в столичной администрации, сохраненный фасад исторического дома будет гармонично вписываться в современную архитектуру. К тому же, в Уфе есть примеры соседства разновековых по стилю зданий.



Таким образом, в Уфе появится здание со старинным обликом, но с современным содержанием.









Автор: Гульнара Ситдикова

27 декабря