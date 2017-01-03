Инспекторы центра общественной безопасности города примерили на себя роль деда мороза

Утро в семье Малышевых началось с сюрприза. Сегодня к ним пришел с подарками Дед Мороз. Больше всех рада пятилетняя Ксюша, которая призналась, увидеть зимнего волшебника - ее заветное желание. Ради этого она весь год вела себя хорошо и слушалась маму.



Мама трех дочерей Екатерина Малышева рассказывает, что с инспекторами ЦОБа своего района знакома давно. К ним можно обратиться с любой проблемой.



Своих подопечных инспекторы Центра общественной безопасности навещают регулярно на протяжении всего года. А поздравлять их с Новым годом стало теперь уже настоящей традицией.





«Каждый год мы поздравляем детей, семьи которых находятся в тяжелой жизненной ситуации. Также мы поздравляем ветеранов. Дети радуются, что дед Мороз пришел, а ветераны радуются, что их никто не забыл, что они до сих пор нужны», - говорит старший инспектор Центра общественной безопасности Марат Хамитов.

4 января

Даже в дни новогодних каникул сотрудники Центра общественной безопасности патрулируют город, следят за порядком. Кроме того, в эти дни у них есть и праздничная миссия. Вместе с Дедом Морозом они дарят подарки всем детям, которых встречают на своем пути.