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Электронную книгу памяти в интернете запустил комбинат спецобслуживания Уфы

Электронную книгу памяти в интернете запустил комбинат спецобслуживания Уфы

На сайте pomnim.me представлены места захоронения жителей столицы. Как уверены создатели портала, сайт поможет сформировать семейные архивы горожан.

 

Электронная книга памяти включает несколько разделов: кладбища Уфы, поисковик по захоронениям, места погребений известных людей и участников войн. Как пояснили в комбинате спецобслуживания города, после завершения технических процедур появится мобильное приложение, которое позволит пользователям определять координаты и прокладывать маршрут для поиска места захоронения. Уфимцы могут зарегистрироваться в личном кабинете, где есть возможность внести более полную информацию о погребенном - его биографию, награды, также есть возможность общаться родственникам и краеведам в разделе "Форум". 

Автор: Екатерина Тимиряева
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