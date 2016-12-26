Электронную книгу памяти в интернете запустил комбинат спецобслуживания Уфы

На сайте pomnim.me представлены места захоронения жителей столицы. Как уверены создатели портала, сайт поможет сформировать семейные архивы горожан.

26 декабря

Электронная книга памяти включает несколько разделов: кладбища Уфы, поисковик по захоронениям, места погребений известных людей и участников войн. Как пояснили в комбинате спецобслуживания города, после завершения технических процедур появится мобильное приложение, которое позволит пользователям определять координаты и прокладывать маршрут для поиска места захоронения. Уфимцы могут зарегистрироваться в личном кабинете, где есть возможность внести более полную информацию о погребенном - его биографию, награды, также есть возможность общаться родственникам и краеведам в разделе "Форум".