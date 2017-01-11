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ДТП в Стерлитамаке стало причиной потасовки между водителями

Мужчины подрались сразу после столкновения. Видео произошедшего в интернете опубликовали очевидцы инцидента. 

Известно, что участники аварии водители «ВАЗа» шестой модели и четырнадцатой, не дожидаясь инспекторов ГИБДД, сначала вступили в словесную перепалку, а затем решили на кулаках выяснить кто виноват, а кто прав. По словам очевидцев, в конфликт вмешался и водитель троллейбуса, которому в результате ДТП пришлось остановить движение. Предполагаемый виновник аварии затем скрылся с места происшествия.

«Водителя установим, и будут приняты меры, за оставление места ДТП ему значит грозит либо административный арест сроком до 15 суток либо лишение прав управления транспортным средством», - говорит инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД по Стерлитамаку Станислав Мишинкин.



Автор: Тимур Давлетов
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