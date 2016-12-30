Благотворительная акция "Мишкопад" прошла в спорткомплексе "Уфа-Арена"

В спорткомплексе "Уфа-Арена" накануне прошла встреча уфимского "Салавата Юлаева" и магнитогорского "Металлурга".



Приближение праздника и новогоднее настроение, кажется витало в воздухе. Красные шапочки, Дед Мороз, и группа поддержки в рождественских костюмах. Да еще и первый выход в свет "нового куба".



Правда, счет, который там появлялся совсем не радовал. На льду творилась полная неразбериха. Кажется, что «Салават Юлаев» потерял нить игры, задолго до начало матча. Обескураживающий старт встречи и на табло горело 0:3.





Но уходить на Новый Год, с крупном поражение, не входило в планы юлаевцев. Вернуться в игру команда смогла благодаря шайбам Умарка, Куляша и Хартикайнена.



Но выйти вперед Салават не смог пропустив четвертый раз за матч. А точку в игре поставил гол уже в пустые ворота Тимкина - 3:5. Болельщики, видимо расстроившиеся из-за результата любимой команды за семь секунд до конца, то есть еще до финального свистка стали бросать на лед мягкие игрушки. Так раньше времени начался традиционный, благотворительный мишкопад.



Остается надеяться, что не продолжительные новогодние праздники пойдут на пользу, хоккеистам Уфы. Уже 3 января в гостях юлаевцы встретятся с «Нефтехимиком». А на родном льду зеленую машину мы увидим 10 числа Нового Года.

30 декабря