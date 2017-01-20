Башкортостан глазами жителей республики

Творческое сообщество республики представила на суд зрителя выставку "Баш на баш" в котором наш регион показан в непривычном свете.



Это взгляд группы современных авторов на некоторые актуальные вопросы жизни и современного общества. Выставка состоит из работ 26 художников. Как признаются организаторы экспозиции, они формируют единый отзыв на картину окружающего мира, потому что почти все авторы проживают на территории нашей республики. Живопись, графика, арт-фото, цифровое искусство - всего более 60 работ. Главное условие выставки - отказ от традиционных ассоциаций с регионом. Экспозиция продлится вплоть до 29 января.





«Мед, курай и пчелы - такого посетители здесь точно не увидят. Они увидят то, какой Башкирию видят современны художники. Если подойти к каждой картине, можно увидеть частичку того, что окружает нас ежедневно. То есть, это какие-то и бытовые проблемы, морально-социальные проблемы, вопросы экологии. Я уверена, что каждый увидеть для себя что-то интересное и полезное», - говорит PR-менеджер Центра современного искусства «Облака» Ляйсан Насырова.

20 января