В Башкирии мужчина пытался ограбить киоск, угрожая гранатой

Мужчина попытался ограбить киоск на остановке общественного транспорта с помощью предмета, похожего на гранату. Инцидент произошел в Стерлитамаке. Налетчика удалось задержать по горячим следам. Случай телеканалу "Вся Уфа" прокомментировали в республиканском управлении МВД.

«По данному сообщению выехала следственно-оперативная группа. По горячим следам совместно с сотрудниками вневедомственной охраны был задержан подозреваемый. Им оказался 34-летний житель Стерлитамакского района. У него был изъят предмет, похожий на гранату, который оказался муляжом, не представляющим опасности. В настоящее время по данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Разбой"», - уточняет руководитель пресс-службы МВД России по РБ Максим Родионов.