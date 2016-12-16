Уфимец хранил крупную партию «синтетики» в холодильнике

Полицейские задержали уфимца, который подозревается в хранении особо крупной партии синтетических наркотиков. Солидный вес был изъят сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков в ходе обыска в квартире подозреваемого в микрорайоне Инорс. Причем, в качестве тайника делец выбрал весьма необычное место.

Вместо пельменей или замороженного мяса 37-летний уфимец держал в своем холодильнике пакет с синтетическими наркотиками. Пуститься во все тяжкие задержанного подвигли легкие деньги и нежелание работать. Но наслаждаться теневым заработком мужчине удалось недолго. В ходе работы, проведенной сотрудниками республиканского Управления по контролю за оборотом наркотиков он был задержан.



«Заработать побольше денег и завязать с продажами навсегда» - такие слова говорит практически каждый, кто был схвачен полицейскими по подозрению в распространении наркотиков. Часть дурмана стражи порядка изъяли у мужчины при задержании, когда тот направлялся сделать свою очередную закладку. В ходе обыска в квартире были найдены весы для фасовки разовых доз, а в морозильной камере – синтетические наркотики. По откровениям подозреваемого, страх быть пойманным не давал ему ни минуты покоя.



Своим работодателем задержанный уфимец называет драгдилера, который поставлял ему крупные партии. Стоит отметить, что с ним задержанный даже ни разу не виделся - общение происходило только через мобильные приложения. Полицейские уверены, что рано или поздно продавцам смерти предстоит ответить перед законом.



Общий вес изъятых веществ составил около полутора килограммов, что составляет более 15 тысяч доз. В настоящее время уфимец арестован. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 228 Уголовного кодекса Российской Федерации "Покушение на сбыт наркотических веществ в особо крупном размере".

20 декабря