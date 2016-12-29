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Сотрудники следственного комитета проводят проверку по факту смерти 12-летнего мальчика

Сотрудники следственного комитета проводят проверку по факту смерти 12-летнего мальчика

Праздничные выходные были омрачены трагедией, которая случилась в селе Михайловка Уфимского района. В результате отравления бытовым газом погиб школьник.

«Предварительно установлено, что днём 4 января двое 12-летних мальчиков купили в селе Михайловка в магазине три баллона бытового газа, и начали баловаться с ним прямо в подсобном помещении магазина. Один из 12-летних подростков набрал в рот газа и решил показать огненное шоу своему другу, однако потерял сознание. Он был обнаружен взрослыми и госпитализирован», - сообщает старший помощник руководителя СУ СК РФ по РБ Светлана Абрамова.

 

Несмотря на оказанную медицинскую помощь, ребёнок скончался. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства случившегося. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти подростка. Баллончики изъяты. После проведения проверки будет принято соответствующее процессуальное решение. 


Автор: Булат Терегулов
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