Продолжается борьба с коррупцией в вузах

Взамен на зачет по предмету «Подъемно-транспортные устройства» студент шестого курса приобрел для преподавателя кафедры инженерного факультета четыре профильные трубы. Товар стоимостью пять тысяч рублей молодой человек отвез на дачу профессора. Преступление произошло в июне 2016 года. На этом 66-летний Владимир Кузнецов не остановился.

«В сентябре 2016 года педагог потребовал от студента 30 тысяч рублей за положительную оценку при защите диплома. Молодой человек сообщил о данном факте в правоохранительные органы и при получении оговоренной суммы злоумышленник был задержан с поличным. Обвиняемый не признал вину в совершении преступления. Уголовное дело направлено в Кировский районный суд г. Уфы для рассмотрения по существу», — рассказал старший помощник прокурора Кировского района Уфы Тагир Гибадуллин.

20 января