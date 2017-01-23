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Борьба со взятками продолжается

Сотрудники республиканского ФСБ с поличным поймали бывшего налогового инспектора. Момент задержания снят на видео. Сейчас в отношении задержанной женщины возбудили уголовное дело.

На кадрах видно, как женщина выходит из машины, после чего попадает в руки силовиков. У нее был найден конверт с 60 тысячами рублями. По версии следствия, эти деньги подозреваемая получила в качестве вознаграждения за то, что не указывала в акте выездной проверки выявленные нарушения в сфере налогообложения. В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства. Возбуждено уголовное дело.

«После получения денег она была задержана сотрудниками Федеральной службы безопасности по республике. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также обстоятельств, способствовавших его совершению. Расследование уголовного дела продолжается»,рассказала старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СК РФ по РБ Светлана Абрамова.

 

 

 



Автор: Тимур Давлетов
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