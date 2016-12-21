Волейбольный клуб «Урал» провел встречу с болельщиками

В Уфе состоялась восьмая по счету в истории волейбольного клуба "Урал" встреча с болельщиками.

Дать пять волейболисту, сфотографироваться или просто задать интересующий вопрос - этот матч фанаты «Урала» ждут целый год.



Ежегодная встреча с болельщиками уже стала традицией. В этом году две смешанные команды играли в волейбол, а руководили ими Снегурочка и Дед Мороз. Кто же исполнял роль главного символа Нового Года, догадаться не сложно, ведь в команде есть свой - Мороз.



"На самом деле, от встречи самые позитивные эмоции. Все мы любим волейбол, и очень здорово, когда есть возможность собраться вот так и напрямую пообщаться с болельщиками. Это круто на самом деле, очень здорово", - говорит диагональный ВК «Урал» Павел Мороз.

Мандарины, красные шапочки, и конечно же новогоднее настроение. Приближение праздника, создавало особое настроение.



А вот самым общительным по мнению поклонников «Урала» является доигровщик Андрей Куцмус. Да и сам спортсмен всегда рад неформальной встречи с болельщиками уфимской команды.



«Это седьмой игрок нашей команды, они нас всегда поддерживают, в трудные, веселые времена, поэтому, отношусь очень хорошо, положительно, позитивно, если кто-то что-то подходит спрашивает, почему бы и не ответить, это нормально», - уверен доигровщик ВК «Урал» Андрей Куцмус.



В новинку игра с уфимскими болельщиками итальянскому диагональному Михалу Ласко. За «Урал» игрок выступает с нового сезона. Правда, в его карьере такие матчи уже были.



«Для меня подобная встреча не первая, но я думаю это прекрасная инициатива как для команды, так и для болельщиков. Это прекрасный волейбольный опыт, надо проводить еще подобные мероприятия», - признался диагональный ВК «Урал» Михалу Ласко.

23 декабря

Победу в матче праздновала команда Деда Мороза, может быть, что-то и наколдовал зимний волшебник. Но, к слову, довольными остались все без исключения.Искренние улыбки, и заряд положительных эмоций - равнодушных в зале точно не осталось. А хватит ли этого запаса волейболистам на победу в последнем матче этого года узнаем уже скоро. В воскресенье на домашней площадке в 17 часов наши спортсмены примут волейболистов из Белгорода.