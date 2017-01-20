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Владислав Третьяк дал эксклюзивное интервью телеканалу «Вся Уфа»

Сегодня вечером на "Уфа-Арене" - первый в истории матч Звезд ЖХЛ . Для болельщиков это уникальная возможность увидеть не только борьбу команд Запада и Востока, но и запоминающееся шоу, которым отличается любой матч Звезд. Сразу после церемонии открытия нашему телеканалу  удалось взять эксклюзивное интервью у легендарного Владислава Третьяка. Он поделился своими впечатлениями о спортивном празднике в Уфе.

«Каждый раз Уфа меня радует. Сегодня вижу новый куб, много нового. Уфа гостеприимна, мы тут проводили Молодёжный чемпионат мира. Конечно, это возможно благодаря Рустэму Закиевичу Хамитову, который очень любит хоккей. Мы сегодня с ним разговаривали. Могу открыть секрет: он хочет еще один чемпионат провести, пока не скажу какой, но он очень хочет, чтобы у людей был праздник. А сегодня впервые такой праздник хоккея, в котором молодежные, женские и главные хоккеисты показывают свое мастерство»,сказал Владислав Александрович. 



Автор: Лилия Шафикова
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