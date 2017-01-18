Вице-президент КХЛ побывал в стенах телекомпании «Вся Уфа»

После пары снимков "на память" вице-президенту КХЛ Сергею Доброхвалову устроили небольшую экскурсию по телеканалу. «Компания небольшая, но она очень мобильная, мы вещаем 24 часа в сутки, работаем в шести городах республики, охват населения более 2 миллионов 800 тысяч человек», - рассказала гостю руководитель телеканала Алина Сулейманова.

Сразу после знакомства с телекомпанией и ее структурой обязательный грим, а после интервью с Лилией Шафиковой. Говорили, конечно же, о хоккее. В регионе больше 20 тысяч жителей играют на льду, как профессионально или на любительском уровне. В Башкортостане функционируют 385 открытых и 14 закрытых ледовых площадок. Одним словом, интерес к этому виду спорта просто огромный.

«Хоккей здесь любят и уважают, все команды, которые представляют Уфу и Башкортостан находятся на лидирующих позициях в своих хоккейных лигах. У нас есть возможность за короткое время показать все то лучшее, что у нас есть в профессиональном хоккее: и женский хоккей, и молодежный, и взрослый, и следж-хоккей - всех представители профессионального хоккея у нас получается за короткое время болельщик может увидеть», - похвалил регион вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов.

В этом году «Неделя звезд хоккея» предстала в новом формате, объединившем в едином стиле главные шоу сезона сразу трех лиг – КХЛ, МХЛ и ЖХЛ.

Сергей Доброхвалов отметил, что Уфа к «Неделе звезд хоккея» подготовилась основательно. Помимо всевозможных ледяных скульптур вице-президент КХЛ не мог не заметить и фирменную подсветку.

«Чувствуется, что здесь праздник продолжается! Новый год продолжается, я знаю, что город согласовал, что подсветка новогодняя будет продлена и будет работать до 23 числа, город действительно сильно украшен и не только арена, когда ты прилетаешь в аэропорт уже сразу попадаешь в атмосферу праздника, в атмосферу «Недели звезд хоккея»,- с довольной улыбкой отметил спортивный чиновник.

Говорили о зеленом дерби, о предстоящем матче женской хоккейной лиги, которая, кстати, соберется в формате лиги впервые в истории. А также о кульминации недели звезд хоккея - турнире четырех. Что еще обсудили с вице-президентом КХЛ смотрите в передаче "Основной состав" с нашим спортивным обозревателем Лилией Шафиковой завтра в 20:00 на телеканале "Вся Уфа". Добавим, что матч Звезд 2017 – девятый в истории лиги и первый в формате «Недели Звезд Хоккея».

Стоит отметить, что эта Неделя звезд хоккея в нынешнем формате проводится впервые и не имеет аналогов в мире. Ее цель – не только устроить шоу, но и объединить всех, кто увлекается этим зимним видом спорта.

18 января