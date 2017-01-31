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В Уфе завершился чемпионат ПФО по международным шашкам

Среди участников пять международных гроссмейстеров, шесть мастеров ФМЖД, свыше 20 членов основной и молодежной сборных России.

 

Медали разыгрывались в трех программах - классической, быстрой и молниеносной. Всего участвовало 56 человек. Юные спортсмены боролись наравне с признанными мастерами. Сами соревнования прошли с выполнением нормы международного мастера. Победительницей в женском чемпионате ожидаемо стала Тамара Тансыккужина. Вторую и третью строчку пьедестала заняли Алия Аминова и Елена Мильшина.

«Самое главное нам удалось всех сильных собрать среди женщин и мужчин. Специально собрали ребят, которые в силу разных причин не участвовали. Здесь была мастерская норма для молодых спортсменов», - уверена международный гроссмейстер, пятикратная чемпионка мира Тамара Тансыккужина.


Чемпионом турнира стал Айнур Шайбаков, второй - Муродулло Амриллаев. Все воспитанники наставника Юрия Чертока.


Замкнул тройку призеров Марсель Шарафутдинов, который лидировал и в рапиде у мужчин. У женщин в этом виде программы не было равных уфимке Кристине Осиповой. Этот турнир стал хорошим просмотром готовности финала Кубка мира, который запланирован в Уфе на начало марта. Ожидается, что в этих соревнованиях примут участие все ведущие мировые шашисты, чемпионы Европы, Африки, Америки и Азии и призёры последних чемпионатов мира.



Автор: Лилия Шафикова
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