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В Уфе завершается всероссийский Форум боевых искусств

Подходит к концу трехдневный марафон, и закончится это действо масштабным гала-концертом. В эти минуты в столичном комплексе «Динамо» проходит церемония "Золотой пояс", где в различных номинациях отмечены тренеры, спортсмены и руководители федераций.

Изюминка сегодняшнего вечера - международное бойцовское шоу с участием бойцов России и представителей стран ШОС - Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Азербайджана. А накануне состоялось взвешивание участников этого шоу.

«Проходят международные бои под эгидой WSSA. Сейчас считаются рейтинговые бои, они входят в рейтинговую ассоциацию «Sherdog», и все бойцы, которые будут задействованы в этих соревнованиях, будут проходить по международным рейтинга», - говорит многократный чемпион мира по классической борьбе Бисолт Дециев.

Ожидается, что на ринг выйдет и наш земляк Андрей Борисов, его соперником будет Бойка Холбой из Душанбе. Андрей Борисов оказался на два килограмма тяжелее своего оппонента. Также спортсмен рассказал, за счет чего может одержать победу.

«Знаю, у него база, он вольник-борец, а я ударник. То есть буду противостоять ударами бойца. Он будет бороться, всегда уходить в ноги, я думаю, а я буду работать на дистанции», - говорит кандидат в мастера спорту по тайскому боксу, участник международного шоу Андрей Борисов.



Автор: Эвелина Степанова
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