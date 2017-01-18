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В Уфе в рамках "Недели звезд хоккея" стартовал Кубок континента по следж-хоккею

В представительном международном соревновании по паралимпийскому виду спорта принимают участие ведущие команды из России, Италии, Чехии и Китая. Нашу страну на турнире представляет самый титулованный клуб страны - «Феникс».

 

Кубок континента стал следующим крупным мероприятием в рамках недели звезд хоккея. Впервые в истории подобных событий спортсмены с ограниченными возможностями выступают наравне с хоккеистами, имена которых известны всей стране.

«Я испытываю гордость, именно что в нашем городе, в моей республике проходит праздник спорта, праздник хоккея. И мне бы хотелось, чтобы наши зрители увидели, какие ребята совершают сегодня подвиги. Посмотреть на них, посмотреть, через что они проходят», - не может скрыть эмоций депутат Государственной думы 13-кратная паралимпийская чемпионка Рима Баталова.


В турнире принимают участие 4 команды из 4 стран соответственно. Россию представляет «Феникс», который за главный приз поборется с представителями Китая, «Орлами южного тироля» из Италии, и пражской «Спартой». Специально к этому турниру был изготовлен Кубок, который в честной борьбе завоюет команда победительница. Хоть турнир и проводится впервые, но в перспективе в отношении него уже имеются большие планы.

«Для ребят, для следж-хоккеистов это прекрасная возможность обменяться опытом, встретиться со своими зарубежными партнерами. Нас ничто не ограничивает проводить такие турниры на клубном уровне. Мы будем развивать это направление, и в отдаленной перспективе, моя мечта, превратить его в кубок мира», - говорит вице-президент КХЛ Георгий Кобылянский.


Для хоккеистов из других стран такие турниры не ограничиваются только спортом, не стоит забывать и о знакомстве с городом. У гостей Уфы впечатления только самые позитивные.

«Очень хорошая организация, мы рады быть здесь, надеемся, что посмотрим город получше, но уже по первому взгляду заметно, что Уфа - красивый город», - делится впечатлениями защитник команды «Орлы южного Тироля» (Италия) Флориан Планкер.

В первый игровой день «Феникс» одержал трудную волевую победу над итальянской командой, а китайский коллектив, собранный только в июне 2016 года, был разгромлен «Спартой». Пары, которые разыграют кубок, будут сформированы завтра.



Иван Уральский

 



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