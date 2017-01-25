В Уфе стартует командный чемпионат России по мотогонкам на льду

Завтра в Уфе на стадионе «Строитель» стартует командный чемпионат России по мотогонкам на льду. В субботу и воскресенье пройдут III и IV этапы в cуперлиге. А сегодня наша съемочная группа побывала на контрольной тренировке мотогонщиков.

Мотоциклы на льду и запредельная скорость. От такого зрелища не только захватывает дух, но и становится немного страшно за безопасность мотогонщиков. Вот только сами спортсмены к подобным ощущениям привыкли.

«Страх есть в любом человеке, но ты к нему привыкаешь», — говорит мотогонщик из города Каменск-Уральского Василий Несытых.

Этот сезон для уфимцев получается непростым. Из-за трудностей, связанных с финансированием, команда лишилась ведущих спортсменов.

«Колтакова потеряли, он долго выступал за наш клуб, достиг высот, жаль, что мы его потеряли», — с грустью в голосе говорит вице-президент федерации мотоспорта России Риф Саитгареев.

Уфимский коллектив стал интернациональным — в нем появился немецкий мотогонщик. Есть два молодых спортсмена уфимской школы, а замкнул квартет знаменитый Николай Красников.

«Все команды сильные. Чтобы на высшую ступень подняться, нужно очень стараться», — говорит мотогонщик ЦТВС им. Г. Кадырова Никита Шадрин.

Всего на старт выйдут четыре команды, это лучшие российские коллективы страны. Что немаловажно, половина из них представлена Башкортостаном — Уфой и Стерлитамаком. Впрочем, и их соперники — гонщики Тольятти и Каменск-Уральского — конечно, будут стремиться в лидеры.

«Завтра будет командная борьба. Один из основных соперников — команда “Мега-Лада”. Мы будем стараться показать себя хорошо», — продемонстрировал боевой настрой мотогонщик из города Каменск-Уральского, чемпион мира Дмитрий Хомицевич.

Сможет ли уфимская школа триумфально напомнить о себе как о лидере российских мотогонок, — узнаем уже скоро. Начало стартов — в субботу и воскресенье в 14 часов.

27 января