В Уфе стартовали Всероссийские детские соревнования по сноуборду

Впервые подобные старты в Уфе проходили в прошлом году. Руководство школы олимпийского резерва по горным лыжам спустя некоторое время вновь пригласило спортсменов со всей России на уфимские склоны. Только на этот раз выросла география и количество участников, всего представлено 12 городов, где культивируется сноуборд. Старты проводятся в два дня, в среду слалом-гигант, а затем слалом в двух возрастных группах - у мальчиков и у девочек.





«В прошлом году мы попробовали, нам доверили проведение всероссийских соревнований, всем очень понравилось, больше стало участников, широкое представительство со всей России. Уфа в дальнейшем традиционно будет проводить эти старты», - заверил директор спортивной школы олимпийского резерва по горным лыжам Уфы Валерий Матвеев.

Для юных спортсменов главное все-таки участие, а не победа и потому даже случайное падение воспринимается не так болезненно.



Сами сноубордисты кажутся спокойными, а вот их наставники переживают очень сильно. Так за Юлю сильно волновалась ее тренер Юферева Юлия, которая была одной из самых эмоциональных на всей трассе.





«Здесь не только спортсмены, здесь участвует и мой брат, за которого я не только как тренер волнуюсь, но и как старшая сестра. Еще девочки-спортсменки, с которыми мы тренируемся не первый год, с которыми сроднились, они все как сестры и без каких-то травм прошло у всех», - радуется тренер по сноуборду Юлия Юферева.

Юлия является представительницей Кирова и для ее спортсменов это первый выезд за пределы региона, который заключает в себе ряд особенностей.





«У нас в Кировской области не горная местность, трассы не такие. У нас более пологие долгие склоны, а здесь горная местность, здесь трассы поинтереснее», - говорит тренер по сноуборду Юлия Юферева.

Как было замечено Валерием Матвеевым, эти старты получат прописку в Уфе и на следующий год, что говорит о высоком уровне сноуборда в столице республики. Будем верить, что благодаря этим стартам он поднимется еще выше.

Иван Уральский

11 января