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В Уфе стартовала Всероссийская спартакиада

Сегодня День российского студенчества. В Уфе стартовала Всероссийская спартакиада «Здоровье» среди профессорско-преподавательского состава и сотрудников вузов Минсельхоза России.

Эта спартакиада проводится в восьмой раз. Она уникальна по многим параметрам, но в первую очередь потому, что участие в ней принимают проректоры, деканы и ректоры вузов Минсельхоза России. Впрочем, здесь они на время забыли о том, что являются докторами наук и профессорами с мировыми именами. Здесь они просто участники соревнований. Многие приехали в Уфу не в первый раз.

«Уфа — это столица Башкортостана, очень приятно находиться тут. Отношение к спорту в этом вузе на высшем уровне»,поделился впечатлениями заведующий кафедрой Южно-уральского аграрного университета из Челябинска.

«Мы вообще, саратовцы, любим Уфу. Мы два вуза, которые показывают высокие результаты не только среди преподавателей, но и студентов», — похвалился заведующий кафедрой физкультуры СГАУ из Саратова.

Башкирский аграрный университет действительно может похвастаться хорошей материально-спортивной базой. Это и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, 2 спортивных, 3 тренажерных зала, стадион и спортивный комплекс. Поэтому к спорту здесь — особое отношение.

Более 430 участников — это 25 команд — поприветствовал на открытии ректор университета Илдар Габитов. Он отметил, что и Министерство сельского хозяйства, и Ассоциация агро-образования высоко ценят миссию подобных соревнований. И в первую очередь это пример здорового образа жизни для студентов. Уже проходят состязания по лыжным гонкам, волейболу, футболу, стрельбе, дартсу и плаванию. Участников поддерживает сам Вениамин Таянович.

«Первый день еще сложно определить, кто лучше всех выступает. Приехали достаточно сильные составы. Почти в каждом регионе определились победители и призеры соревнований», отметил олимпийский чемпион, главный судья соревнований.

Уже определяются предварительные результаты соревнований. Так, в настольном теннисе из 18 заявленных команд лидирует Мичуринский университет, но чемпион всей спартакиады, конечно, определится в финале. Закрытие спартакиады состоится в пятницу.


 



Автор: Лилия Шафикова
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