В Уфе стартовал хоккейный турнир среди молодежи на кубок Инорса

Трус не играет в хоккей! Со слов этой знаменитой композиции стартовал традиционный, пятый по счету детский хоккейный турнир среди молодёжных команд на кубок Инорса.

В торжественной церемонии открытия турнира со спортсменами приняли участие их родители, тренеры, педагоги, друзья, а также почётные гости. Учреждённый в 2013 году, турнир - главное хоккейное соревнование среди молодежи Инорса.



«В любом возрасте спорт нужен и необходим. В силу своих возможностей мы реализовываем и сподвигаем ребят заниматься спортом. Кстати, нужно отметить, наверное, еще и следующее: мы проводили кубок Инорса обычно в феврале месяце, а в этом году опять же в связи с погодными условиями решили провести его до Нового года для того, чтобы во время летних каникул оторвать ребят от телевизоров, от планшетов, от компьютерных игр для того, чтобы они могли прийти сюда в дни зимних каникул, позаниматься спортом и поучаствовать в этом соревновании», - управляющий директор "УМПО" Евгений Семивеличенко.



Несмотря на молодой возраст, соревнования пользуются популярностью у жителей Инорса. У турнира есть и традиции, например, клятва капитанов команд.



Турнир на кубок Инорса проходит в последний раз, но, как обещают организаторы, традиция в проведении подобных соревнований останется, и в следующем году появится новый кубок.

27 декабря