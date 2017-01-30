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В Уфе состоялся этап соревнований по зимнему дрифту

В Уфе состоялся этап соревнований по зимнему дрифту

Рёв моторов, скорость и драйв. Десятки бесстрашных пилотов съехались в Уфу из разных городов Башкортостана, чтобы принять участие во втором этапе республиканских соревнований по зимнему дрифту.

В чемпионате участвует 30 экипажей. Гонщики борются за денежный приз, который формируется из взносов самих конкурсантов. За всем происходящим на трассе следят судьи. Оценивается умение справиться с заносом, красота и зрелищность дрифта. По результатам пробных заездов судьи отобрали 30 лучших гонщиков, которые продолжили соревнования в парном заезде.

По словам организаторов, трасса безопасна, но, вместе с тем, достаточно сложна и интересна. Большинство участников — профессионалы с многолетним стажем, новичков мало. Сами гонщики отмечают, что навыки зимнего дрифта помогают во время езды по городским дорогам.


 



Автор: Рида Нурмухаметова
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