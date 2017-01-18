В Уфе пройдет матч звезд ЖХЛ

В Уфе в рамках «Недели звезд хоккея» скрестят клюшки лучшие представители ЖХЛ.

Накануне в Уфу прибыли хоккеистки команды «Восток», а сегодня и их соперницы.

Экс-игрок команды «Агидель» Елена Дергачева приемом в Уфе оказалась довольна: «Очень приятно, никогда такого не было. Все понравилось, сейчас покушали, поспали. Едем на тренировку».

С трапа самолета - в гостиницу, пару часов отдыха и снова на тренировку. Между этим еще и общение с журналистами. Девушки настроены серьезно: намерены доказать, что играют в хоккей не хуже, чем мужчины.

«Я надеюсь, что у нас будет хороший хоккей. У нас есть шанс доказать, что женский хоккей - это хороший хоккей», - поделилась настроем игрок команды «Запад» Алена Поленска.

Матч звезд женской хоккейной лиги пройдет впервые. И это действительно знаковое событие. Спортсменки, конечно, немного волнуются. Но уверены, что игра не оставит равнодушными зрителей.

«Это очень значимое событие для женского хоккея, потому матч звезд ЖХЛ проходит впервые. И это определенный плюс, так как идет развитие женского хоккея. Девушки посмотрят и, может быть, тоже захотят в хоккей играть», - говорит игрок команды «Запад» Мария Баталова.

Игра пройдет в формате «Запад» против «Востока», в каждой команде по 17 спортсменок. В составе "Запада" хоккеистки коллективов "Торнадо", "Динамо" и "Арктика". Спортсменки друг друга знают хорошо, поэтому сработались легко, рассказывает тренер Алексей Чистяков.

Уникальный в своем роде матч с участием четырех сильнейших команд страны состоится завтра, 19 января. В 18:30 стартует Предматчевое шоу и Церемония открытия, а в 19:00 сама игра. Посмотреть за звездными баталиями можно будет не только на льду «Уфа-Арены», но и по телевизору.

18 января