В Уфе прошло Первенство Республики по хоккею с мячом

Турнир шел в зачет восьмой зимний спартакиады учащихся.

Русская классика под открытым небом, только вместо шайбы здесь мяч. А по накалу страстей, игры 12-летних ребят могут сравниться и с матчем мастеров, и даже погода юным хоккеистам ничуть не мешает.





"Когда погодные условия сложные, наверное, во всех видах спорта сложно, и в хоккее с мячом, естественно, но, как говорится, матчи состоятся при любой погоде! Так что нам не приходиться выбирать", - отметил главный судья соревнований Вячеслав Рязанов.

Всего в соревнованиях приняли участие пять команд - из Нефтекамска, Белорецка, Чишмов. А Уфа выставила сразу две команды. Одна из которых женская. И пусть девчонки, соревнуются вне конкурса, это не мешает им в каждом матче бороться только за победу.





"Бывает сложно, бывает - нет, но как настроишь себя, если настроишь себя нормально, то все получится", - признается участница соревнований Диана Гайнуллина.

А вот для нефтекамской команды этот турнир является дебютным. На коньках хоккеисты стоят всего ничего - два месяца. Пока спортсмены не могут похвастаться мастерством на льду, или хорошей экипировкой, но самое главное у начинающих хоккеистов есть большое желание, а остальное обязательно приложится.



А некоторые спортсмены принимающие участие в турнире, напротив имеют за плечами большой опыт. И даже умудряются совмещать хоккей с мячом, с классическим хоккеем с шайбой.



В упорной борьбе первое место завоевали представители Белорецка, уфимская команда расположилась на втором, а тройку призеров замкнули хоккеисты Чишмов. Лучшие игроки турнира смогут попасть в сборную республики, которая примет участие во втором этапе спартакиады страны.

13 января