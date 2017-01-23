В Уфе прошли соревнования по фехтованию среди лиц с ограниченными возможностями здоровья

Соревнование традиционно проводится у нас в республике уже много лет, и с каждым годом количество участников становится все больше. И если еще три-четыре года назад в Уфе собирались порядка 40 спортсменов-колясочников из 7 городов России, то сейчас количество городов возросло до 10, а участников уже 60, в том числе и из Донецкой народной республики.

«Соревнования проходят среди мужчин и женщин в категориях А и Б. Второй день рапирный, в третий день пройдут личные соревнования по сабле и по окончанию — командные соревнования. В четверг и пятницу пройдут командные соревнования по шпаге и рапире», — рассказал старший тренер мужской сборной РФ по рапире Фарит Арсланов.

О статусе открытого Кубка России говорит тот факт, что его лично посетила президент федерации паралимпийского фехтования и старший тренер сборной команды России Елена Белкина.

«Мы сейчас начинаем новый 4-летний цикл. Это первые соревнования. Я допустила всех фехтовать на трех видах оружия, хотя на паралимпийских соревнованиях фехтуют на двух видах оружия. Мы допустили ребят именно на трех видах оружия, чтобы соревноваться среди наших спортсменов», — говорит Елена Белкина.

После недопуска паралимпийской сборной России на летние игры в Рио-де-Жанейро для наших спортсменов все фактически начинается с чистового листа: нужно набирать рейтинг, чтобы отобраться на чемпионат мира. Открытый Кубок России является как раз первым этапом, на котором можно получить путевку на мировое первенство.

«В любом случае очки надо зарабатывать, отбираться на чемпионат мира. В связи с этим это важный турнир года, один из самых главных турниров. Можно даже сказать, главный турнир этого года», — делится настроем член паралимпийской сборной России по фехтованию на колясках Альберт Камалов.

Сам всероссийский турнир продлится до 27 января. Уфа является одним из немногих городов, где начали развивать паралимпийское фехтование. За 10 лет башкирские рапиристы-колясочники часто лидируют на международных турнирах. И проведение соревнований такого уровня только подтверждает статус Уфы как одного из ведущих центров развития этого вида спорта.

25 января