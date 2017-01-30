В Уфе прошли этапы суперлиги по мотогонкам на льду

В награждении принимал участие глава столичной администрации Ирек Ялалов.

Рев моторов и специфический запах, исходящий от мотоциклов только дополняют общий антураж - мотогонок. За такую атмосферу и любят этот вид спорта болельщики.





"Любим спидвей, обожаем, внуки завтра придут тоже потому, что сегодня они учатся, ходим уже больше 30 лет, можно сказать я родился здесь на стадионе, вырос рядом. Отец водил на Кадырова ходили. Помню все прекрасно, поэтому самый замечательный вид спорта для меня", - не скрывает эмоций болельщик Сергей Пономарев.



Двадцатиградусный мороз, и холодный ветер для любителей мотогонок не проблема - бывали холода и крепче. На стадион «Строитель» болельщики приходят целыми семьями, и у каждого есть свой рецепт как не замерзнуть в такую погоду.



А эта зрительница за каждым заездом следила с особым вниманием, от ее пристального взгляда не ускользнула ни одна деталь. Еще бы в мотогонках принимает участие сын - молодой гонщик Никита Шадрин.





"Конечно, страшно. Кто имеет детей, знает, что всегда страшно за детей. Но когда у тебя растет сын, и он на твоих глазах становится взрослым, мужественным человеком, это меняет многое конечно", - говорит мама мотогонщика Никиты Щадрина Светлана Щадрина.



Уфимская команда в этом сезоне пока выступает неудачно, и в домашнем этапе суперлиги в коллектив вернулся многократный чемпион мира Николай Красников, но опыта даже такого легендарного спортсмена, не хватило для попадания на подиум в командном чемпионате.



IV этап чемпионата России посетил и глава столичной администрации - Ирек Ялалов, он принял участие в награждении победителей и призеров. А во второй день подиум выглядел также, как и в первый. Команда Каменск-Уральского заняла первое место, гонщики Тольятти расположились на втором, а стерлитамакские спортсмены - замкнули тройку призеров.



Чемпионат Суперлиги перешагнул свой экватор. Уфа с пятью очками замыкает турнирную таблицу. Догнать лидеров, у наших мотогонщиков уже не получится, слишком большое отставание, но вот побороться за третье место со стерлитаматским «Каустиком», у которых в активе семь очков вполне возможно. А столица Башкортостана готовится к новому этапу. Уже в конце феврале, в республике пройдет чемпионат Европы.

30 января