В Уфе прошел первый в истории матч звезд Женской хоккейной лиги

Чем ближе матч звезд Континентальной хоккейной лиги, тем больше в столицу нашей республики приезжает именитых гостей. Официальная программа насыщенного спортивного вечера началась с пресс-конференции.

«Мы готовились очень серьезно, мы готовились с большим желанием и, надеюсь, то, что вы увидели здесь, и то, что еще увидите, вам понравится», — рассказал о подготовке заместитель премьер-министра правительства РБ Марат Магадеев.

А далее и официальные гости, и журналисты и, конечно, многотысячная армия болельщиков стали свидетелями торжественного открытия первого в истории матча звезд. Оно поражало обилием цветовых эффектов и зрелищным выступлением артистов. Болельщики понимали: на их глазах зарождается новая страница истории. Первое вбрасывание доверили провести министру спорта республики Андрею Иванюте, вице-президенту КХЛ Георгию Кобылянскому и легендарному хоккеисту Владиславу Третьяку, а затем Владислав Александрович дал эксклюзивное интервью нашему телеканалу.

«Много раз в Уфе, каждый раз Уфа меня радует, потому что на этом стадионе — новый куб, много новшеств, новый цвет и, конечно, впервые женские команды, лучшие хоккеисты играют на этой площадке. Поэтому конечно я вспоминаю, когда открылся этот стадион, и мы впервые здесь играли молодежными командами Канада и Россия... Поэтому Уфа гостеприимна, она молодец, она многое делает для чемпионата мира», — отметил Владислав Александрович.

Тем временем на льду сражались лучшие представительницы лиги, разделённые на команды «Восток» и «Запад». Особой борьбы не получилось: последние одержали «сухую» победу 4:0.

«Я считаю, что это очень значимое событие, это дает толчок развитию женского хоккея. Надеюсь, что пойдет большой приток девчонок в секции. И конечно надеемся, что будет развиваться, а мы для этого приложим все усилия», — выразил надежду тренер команды «Запад» Алексей Чистяков.

Уфимскую «Агидель» представляли сразу 8 человек: 7 хоккеисток и тренер Денис Афиногенов. Ольга Сосина возглавляла «Восток» в качестве капитана и была признана лучшим игроком в составе своей команды.

«Обидно, но не настолько. Все равно — такое событие, все равно получили удовольствие от игры!», — сказала Ольга. Первый матч звезд в истории Женской хоккейной лиги удался, потому надеемся, что он будет проводиться на постоянной основе. А следующим мероприятием звездной недели станет любимое болельщиками мастер-шоу, которое начнется завтра в 14:30 на «Уфа-Арене».

20 января