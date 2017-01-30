В Уфе прошел любительский Кубок по волейболу

В минувшие выходные «Урал» одержал пятую домашнюю победу подряд, обыграв в трёх партиях новокуйбышевскую «Нову». Сейчас уфимцы располагаются на шестой строчке с 30-ю очками, а приблизиться к пятому месту смогут 5 февраля, если обыграют команду «Динамо» из Ленинградской области. Но волейбол в нашей республике не ограничивается только профессионалами. На паркет выходят и любители.

Уже второй год на базе школы волейбола «Уфа-Воллей» проводится зимний кубок, за который борются 16 любительских команд, поделенных на 4 группы.

«Это любительская лига, здесь принимают участие только любители. Это люди, которые увлечены волейболом, любят волейбол, тренируются недавно, кто-то год, кто-то когда-то в детстве играл. В любом случае здесь нет никаких разрядов, званий, здесь все равны», — говорит участник соревнований Диана Рахимова.

Здесь можно встретить не только спортсменов-любителей, но и тех, кто добился успеха в других видах спорта. Один из таких — Ильнур Газизов, чемпион республики в беге на 200 метров.

«Спорт очень расслабляет после работы, поэтому хоть ты устал, хоть у тебя нет сил, ты приходишь в зал, набираешься энергии. Помогает и работать, и в жизни, поэтому все время волейбол», — объяснил свою любовь к спорту Ильнур.

В прошлом году победителем зимнего кубка стала команда «Легионеры Марвэла», которая намеревалась и сегодня продолжить победную поступь. Правда, за год коллектив наполовину поменялся.

«В том году участвовали, заняли призовое место. Понравился турнир, организация. Приняли участие и будем выступать второй год», — сказал участник соревнований Александр Иванов.

Однако, легионеры в этот раз заняли только второе место, в финале они уступили команде «Здоровье». А бронзовая награда досталась коллективу РКБ. Но самое главное, все участники турнира получили заряд положительных эмоций, ведь ради этого они и приходят на волейбольную площадку.

30 января