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В Уфе прошел чемпионат России по биатлону

Юниорский супер-пасьют на шесть километров в лучших традициях мирового биатлона. При определенном раскладе и безошибочной стрельбе, если не на итоговую победу, то, как минимум на подиум могли претендовать сразу несколько спортсменок.

«На самом деле было сложно, со стрельбой справилась хорошо очень, потому что давно такого не было, чтобы я со стрельбой справлялась, а по дистанции, последней круг спокойно прошла, остальные пришлось поработать. Преследователи не оставляли меня в покое до последнего круга», - говорит мастер спорта по биатлону победительница суперпреследования Элина Никитина.

«Приехали дублеры известных спортсменов. Хотелось бы, чтобы среди них были победители из нашей республики. Первые старты показали, что у нас есть бронзовые призеры», - сказал председатель федерации биатлона Республики Башкортостан Энгельс Кульмухаметов.



Автор: Эвелина Степанова
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