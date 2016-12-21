В Уфе проходит всероссийский форум боевых искусств

Каратэ, тайский бокс, ушу-саньда и это лишь часть дисциплин, которые представлены на всероссийском форуме боевых искусств. На три дня Уфа стала эпицентром притяжения сильнейших бойцов не только России, но и ближнего зарубежья.



Красочное открытие, яркое шоу - старт всероссийского форума боевых искусств в Уфе состоялся. Турнир, будет проходить в течение трех дней, а сегодня на старт уже вышли спортсмены пяти различных дисциплин.



«Сегодня с утра провели судейские семинары, по тайскому боксу, по смешанным прикладным единоборствам, по всестилевому каратэ, сегодня планируется большая обширная программа», - говорит вице-президент филиала Российского союза боевых искусств по РБ депутат Горсовета Уфы Александр Соснин.



От Владивостока до Красноярского Края, участие в форуме принимают и жители СНГ - география спортсменов впечатляет. И, несмотря на 30 градусный мороз Уфа принимает более 1000 бойцов тепло, радушно и по-спортивному организовано.



«Наша республика должна обязательно такие вещи проводить. Проводить на очень хорошем уровне это наше лицо, это спорт», - уверена председатель оргкомитета по подготовке и проведению форума депутат Горсовета Уфы Юлия Романчева.



Всероссийский статус соревнований, обязывает спортсменов и к особой подготовке. Ведь на спортивной площадке соревнуются как опытные, так и юные бойцы. И каждый готов бороться за самую высокую награду.



«Тренировки были необычные, новые приемы, полная подготовка, но это же всероссийские соревнования, больше участников, соперников», - поделилась с нами впечатлениями участница соревнований Карина Тугубаева.



А вот Абдулла Мальцагов, который представляет Ставрополь, от гостеприимства башкирского народа остался доволен. Еще бы в кикбоксинге спортсмен стал лучшим. К форуму в Уфе подготовку он начал задолго до самих соревнований.





"Мы сборы проводили в Дамбае, готовились и неоднократно выступали по этому виду спорта, довольны всем, все отлично, победы и поражения от всевышнего", - уверен участник соревнований Абдулла Мальцагов.

А вот такие спортивные дисциплины, как к примеру каратэ, представлены в разных вариантах: ограниченный контакт или же полный. Поэтому даже те, кто победу в одном виде одержать не смог, имеет шанс попробовать себя в другом.



«Уже третий раз выступаю на мастерском турнире, до этого занимал призовые места. В этом момент, немножко не получилось, будем готовиться, есть к чему стремиться, будем заниматься», - говорит участник соревнований Вениамин Блинов.



Завтра соревнования продолжатся. А уже вечером состоится взвешивание участников международного бойцовского шоу "Комбат Ринг -19", участниками которого станут представители регионов России и стран Шос.

21 декабря