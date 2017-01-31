«УГНТУ-ВНЗМ» встречается с саратовским «СГАУ»

Сегодня в Саратове, в рамках мужской суперлиги чемпионата страны проходит гандбольная встреча между местным «СГАУ» и уфимским клубом «УГНТУ-ВНЗМ».

Экватор сезона, и неофициальное подведение итогов. В российской суперлиге уфимские гандболисты отыграли уже добрую половину матчей. А девятое промежуточное место оценивается главным тренером, как неплохой результат. Хотя задача стоит попадание в восьмерку.





"Я не скажу, что он сложно начинался, потому что поначалу у нас были соперники с верхней части таблицы турнирной, поэтому игры так складывались, но мы всем в принципе оказывали достойное сопротивление. Но затем, потихоньку начали набирать очки", - говорит главный тренер ГК "УГНТУ-ВНЗМ" Олег Сапунков.



В это межсезонье "УГНТУ-ВНЗМ" потерял одного из лидеров - Глеба Чернова, игрок перешел в Астраханскую команду. А вот Дмитрий Киреев, который также мог покинуть уфимский коллектив, признается, что именно с Уфой связывает свое дальнейшее спортивное будущее.





"Здесь хорошие условия, меня все устраивает. В Астрахани тоже хорошие условия предлагали, но я решил здесь остаться, потому что уже полтора года здесь играю", - признался игрок ГК "УГНТУ-ВНЗМ" Дмитрий Киреев.



В межсезонье команда провела тренировочные сборы, и контрольные матчи, в которых к основе подключилась и молодежь. Одним из таких является Антон Синякин, вратарь дублирующего состава «УГНТУ-ВНЗМ». И, несмотря на возраст, он уже готов конкурировать за место в основном составе.





"Хорошо, когда тренируешься с людьми, у которых больше опыта, старше тебя намного, и они тебе подсказывают многое, говорят что-то новое. Хотят только добра, чтобы ты играл, рос как игрок, чтобы у тебя все было отлично в спорте. Мне нравится, тут очень круто", - говорит вратарь молодежной «УГНТУ-ВНЗМ» Антон Синякин.



Впереди у уфимской команды еще половина сезона, в которой подопечные Олега Сапункова постараются подняться в турнирной таблице. А свой домашний матч, правда, в Салавате «УГНТУ-ВНЗМ» проведет 8 февраля.

1 февраля