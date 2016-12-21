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«Салават Юлаев» уступил братиславскому «Словану»

«Салават Юлаев» уступил братиславскому «Словану»

Второй этап евротура завершился, а вместе с ним и пауза на игры сборных. Накануне «Салават Юлаев» начал европейское мини-турне матчем с братиславским "Слованом".

Уже с первого периода у «юлаевцев» мало что получалось, а после 45 минут табло выдавало красноречивые 3:0. Только затем Тэму Хартикайнен отквитал одну шайбу, но словаки снова довели свое преимущество до крупного. С паузы на евротур «Салават Юлаев» выходит не в самом лучшем настроении.

«Мы играли в полную силу от начала до конца. Хотя были и ошибки, но это часть хоккея. Три очка – важное достижение для нас. Весь сезон у нас были беспорядочные выступления, но сегодня все получилось очень удачно», - говорит защитник ХК «Слован» Михал Серсен.

Свой матч проиграл и «Толпар», правда, команда Константина Полозова сделала это в овертайме, где сильнее были «Кузнецкие Медведи». На двоих коллективы настреляли 11 шайб. Следующую игру молодые уфимцы проведут уже завтра против тех же «Кузнецких Медведей», а их старшие товарищи 23 декабря померяются силами с хорватским «Медвежчаком».




Фото: hcsalavat.ru



Автор: Лилия Шафикова
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