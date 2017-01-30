«Салават Юлаев» провел открытую тренировку

До конца регулярного сезона в КХЛ остаются считанные дни, а главный хоккейный клуб республики - "Салават Юлаев" - по-прежнему не радует своих болельщиков. В 15 последних встречах команда одержала лишь две победы.

Лазарет юлаевцев пополнился ключевым игроком - Линусом Умарком, а турнирная таблица, хоть призрачно, но намекает, попадание в плей-офф вопрос, который пока находится в подвешенном состоянии. Уфимскую команду и «Сибирь» разделяет всего 9 очков. Положение «Салавата Юлаева» незавидное, искать сочетание и свою игру за четыре матча до конца регулярки задача однозначно сложная. Слухи о том, что команда попросила заменить Сведберга на Гаврилова в игре с «Северсталью» - преувеличены, это подтвердил Игорь Григоренко. И признался, что происходит с командой не понимают и сами игроки.





"Мы разговаривали, но мне все равно кажется, что может быть, не все понимают что происходит, как вообще у нас, на каком мы месте, но я думаю что мы все равно эти последние дни, все вместе разговариваем постоянно, что-то придумываем, я думаю все будет хорошо", - надеется капитан ХК «Салават Юлаев» Игорь Григоренко.



Никлас Сведберг, про которого еще недавно главный тренер, говорил как о безоговорочном первом номере команды, заметно нервничает. С питерскими армейцами, как и в матче с «Северсталью» место в воротах займет Андрей Гаврилов, а шведскому голкиперу тренерский штаб даст возможность отдохнуть.





" У нас хорошие отношения, мы друзья и мы соперничаем за место в составе. Но что касается меня, я сейчас не очень хорошо играю, но от того что я 10 раз это повторю лучше от этого не станет. У меня были и хорошие матчи, но вот пока я должен играть лучше, стараюсь сфокусироваться на этом", - настраивает сам себя вратарь ХК «Салават Юлаев» Никлас Сведберг.



13 поражений в 15 последних матчах - статистика ужасающая. Но это уже не важно, сейчас на финишной прямой осталось всего 4 матча, а дальше плей-офф, где для нашей команды все начнется с чистого листа.





"У ребят не получается выиграть матч. И не понимаем почему, и тренируются столько сколько надо, они понимают, они получают всю помощь, которая необходима, но что-то не получается. Чего-то маленького не хватает, возможно, единения", - говорит главный тренер ХК «Салават Юлаев» Игорь Захаркин.

Завтра в матче с питерским «СКА» на льду должны появится Дмитрий Мальцев и Томаш Мертл, которые, к счастью покинули список травмированных. Как сложится игра, будет зависеть не только от хоккеистов, но и от болельщиков, чья поддержка команде сейчас нужна как никогда.

31 января