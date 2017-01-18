Легенды уфимского хоккея провели мастер-класс

На площади перед «Уфа-Ареной» как обычно оживленно. Сегодня мастер-классы с легендами уфимского хоккея продолжились. Благодарные мальчишки из Нефтекамска, Туймазов и Стерлитамака – это самые внимательные слушатели.

В роли строгих учителей звезды уфимского хоккея Руслан Нуртдинов и Андрей Сидякин.

«Мы ничего секретного не показывали, нормальные упражнения, тут смысл не в секретности, а в том, чтобы дети окунулись в атмосферу праздника покатались вокруг «Уфа-Арены"», рассказал о ходе мастер-класса исполнительный директор «Объединенной федерации хоккея Башкирии, двукратный чемпион России Руслан Нуртдинов.

"Все эти мероприятия, идут на пользу детям, здесь известные, уфимские хоккеисты что немаловажно, мастера только закончившие играть - Андрей Сидякин, Руслан Нуртдинов»,- рассказал о важности мероприятия помощник генерального директора ХК "Салават Юлаев», чемпион мира Александр Семак.

Мастер-класс стал не единственным подарком для спортсменов. Юным хоккеистам строили экскурсию по почти пустой «Уфа -Арене, где идут последние приготовление к матчу звезд женской хоккейной лиги.

«Это дополнительные эмоции, за один час мастерами они не станут, но посмотреть, что, как, почему, зачем смогли . Они будут стремиться и это очень важно»-говорит тренер команды "ОРЛАН-2006" Дмитрий Халепа.

Но главный сюрприз ребят ждал дальше. Для них приоткрыли сердце любого клуба игровую раздевалку.

От увиденного у ребят разбежались глаза. Бассейн, тренажерный зал, и места хоккеистов, где буквально недавно был их любимый игрок. А шлем Кирилла Капризова стал самым интересным экспонатом, его померил, кажется, каждый спортсмен.

Напоследок юным хоккеистом удалось даже посидеть на скамейке ХК «Салават Юлаев», и помечтать. Возможно, кто-то из этих ребят в будущем станет основным игроком уфимского клуба. А почему бы и нет!?





18 января