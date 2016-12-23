Команда Женской хоккейной лиги «Агидель» проводит последние матчи в календарном году

И все идет к тому, что на новогодние праздники девушки уйдут в приподнятом настроении.

Первоначально матчи со «Скифом» должны были пройти в январе, но были перенесены на декабрь, в связи с чем подготовка к матчам была форсирована. Сказалось это и на игре: по ходу первой встречи уфимки вынуждены были дважды отыгрываться, но нашли силы и выгрызли победу в овертайме. Это стало возможным благодаря чудо-голу Ольги Сосиной и поддержке болельщиков.



«У нас гибкий график. Только позавчера вернулись из сборной, на самом деле, очень тяжело, мало выходных. Но ничего, будем биться и стараться. Хочу, в первую очередь, поблагодарить болельщиков за такую хорошую поддержку. Именно благодаря их поддержке мы получили необходимые эмоции в концовке и забили нужные голы. «Скиф» - хорошая, молодая, перспективная команда. Они показали достойную игру сегодня. Нам же надо поработать над реализацией моментов», - говорит нападающий женской хоккейной команды "Агидель" Ольга Сосина.



Второй матч также не уложился в стандартные 60 минут игрового времени, только в этот раз наши хоккеистки не удержали победный счет. Огромное количество загубленных моментов со стороны уфимок в овертайме, и всё решилось в серии буллитов, где единственную из шести попыток реализовала все та же Ольга Сосина. Автор дубля Фанни Гашпарич призналась, что усталость сказалась.



После этой серии со «Скифом» уфимские хоккеистки уходят на заслуженный перерыв, а на хоккейном льду нашу команду можно будет увидеть лишь в середине февраля, именно тогда состоятся игры с питерским «Динамо». Также не стоит забывать, что некоторые представители «Агидели» примут участие в первом Матче Звезд Женской хоккейной лиги.

Автор: Иван Уральский

23 декабря