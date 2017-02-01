Хоккейный клуб «Салават Юлаев» проиграл восьмой раз подряд

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» с неудачи начал заключительную домашнюю серию регулярного сезона КХЛ.

Затянувшаяся серия игр без побед главной хоккейной команды республики не может оставить равнодушным никого. Болельщики все чаще задумываются о перспективах попадания уфимского коллектива в плей-офф, и не скрывают, игра юлаевцев разочаровывает. Но, несмотря на это, к матчу с питерцами, фанаты подошли ответственно, и не забыли тематику игр с армейцами - дикий запад. Некоторые ради поддержки команды приехали даже из Германии, они регулярно смотрят там трансляции из Уфы.





«Я думаю, просто по составу очень трудно, травмированных много, видно, что не вату ребята катают стараются, мы и там за всеми играми смотрим постоянно», - говорит болельщик Александр Герцен.

Вторую игру подряд место в воротах занял Андрей Гаврилов. В стартовом периоде армейцы в основном атаковали, а уфимцы защищались, но владения Гаврилова остались неприкосновенными. Только помочь в этом матче вратарь больше не смог, из-за полученной травмы во втором периоде появился Никлас Сведберг.



Пропустив уже в самом начале второго периода, юлаевцы так и не смогли найти свою игру. На хет-трик Шипачева лишь одной шайбой ответил Лисин. После этого поражения шаткое положение уфимской команды только ухудшилось. Зона непопадания в плей-офф становится все ближе, а мечты о кубке Гагарина все дальше.





«Мы провели сегодня не самый плохой матч. Вновь проиграли, но парни сражались. Мы должны добавить больше жёсткости под воротами, потому что соперник непростительно легко нам забивает из-под ворот. Над этим нам следует поработать. В команде нет никакой паники. Нам осталось три матча. Мы будем держаться за позицию, которую занимаем. В следующем матче будем биться так же, как сегодня», - высказал свою точку зрения главный тренер ХК «Салават Юлаев» Игорь Захаркин.



Уже завтра «Салават» на своём льду примет московский «ЦСКА», который задачу попадания в плей-офф уже выполнил. Встреча начнется в 19:00 по уфимскому времени, а после этого матча начнется пауза на этап Евротура.











Эвелина Степанова, Иван Уральский

2 февраля