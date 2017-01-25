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Известному спортивному журналисту исполнилось 65 лет

В эти дни уфимский журналист Усман Ямгуров принимает поздравления с 65-летним юбилеем. Уже полвека Усман Галеевич служит спортивной журналистике.

Его биография чрезвычайно богата. Долгие годы на радио, тесное сотрудничество с башкирским телевидением. Он работал и спортивным обозревателем самых известных газет и изданий Башкортостана, пресс-атташе спортивных федераций и даже научным редактором издательства «Башкирская энциклопедия». И везде добивался уважения и признания.

«Сегодня, наверное, в спортивной журналистике интересно то, что ты много знаешь и можешь об этом рассказывать. Желательно об этих людях рассказывать. Когда ты пишешь о текущих делах это одно, а когда ты знаком со многими личностями башкирского спорта все это вызывает у людей интерес», — говорит юбиляр.

Еще он автор нескольких книг о спорте. И совсем недавно издал уникальную книгу, посвященную 70-летней истории Центра подготовки спортсменов Башкортостана. Всегда принципиальный и внимательный, неравнодушный человек Усман Галеевич отмечает, что сегодня молодые репортёры не всегда вникают в детали.

«Сегодня, к сожалению, многие спортивные журналисты работают поверхностно. Просто существует информационное поле, и желающих вникнуть в суть проблем не так уж много»,сетует Усман Галеевич.

Он учитель многих известных в республике журналистов, активный пропагандист спорта и здорового образа жизни, обладатель медали Николая Озерова и Диплома Олимпийского комитета России «Фейр Плей», что значит честная игра. В чистоте и искренности его дел и поступков сомневаться и не приходится. С юбилеем! И здоровья, уважаемый Усман Галеевич!


 



Автор: Лилия Шафикова
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