Гости матча звезд Женской хоккейной лиги поделились впечатлениями от Уфы

Уфа остается настоящим центром не только российского, но и мирового хоккея. В столицу Башкортостана съезжаются участники главных матчей, именитые спортсмены, функционеры, журналисты и гости со всей России. О своих впечатлениях, об Уфе, башкирской кухне и многом другом гости города поделились с нашим телеканалом.

Добродушный край Башкортостана славится своим гостеприимством. Уфа на целую неделю получила право быть хозяйкой российского хоккея. А за пять дней в столице республики уже побывали легенды спорта, причем не только российского, но и мирового: Владислав Третьяк, Алексей Морозов, Алексей Яшин и президент КХЛ Александр Медведев.

А первыми столицу Башкортостана посетили актеры популярного российского сериала «Молодежка». В рамках Недели звезд хоккея они приняли участие в благотворительной акции «Молодежная хоккейная лига — детям». И остались в восторге не только от природы Уфы, но и от гостеприимства жителей нашего города.

«У вас открытые, добрые люди, менталитет города такой. Я не знаю, в чем секрет. Везде улыбаются, это приятно, тебя приветствуют по несколько раз. Я желаю только счастью этому городу, я бы хотел здесь провести недельку точно!», — остался доволен столицей актер Евгений Кулик.

Успели актеры попробовать и традиционную башкирскую кухню, а среди изобилия блюд их вкус покорили восточные сладости.

«Мед — ваш башкирский, что-то еще… Вкусно… Чак-чак называется или как-то по-другому, с медом… Да-да, точно, чак-чак!» — вспомнил название, сглатывая слюни, актер Влад Канопка.

На вопрос, повезет ли что-нибудь из Уфы, Заслуженный тренер России, председатель правления МХЛ Владимир Юрзинов-старший откровенно признается: «Ну а как же! Мед уже набрали, у меня там заказы — Швейцария — попросили привезти меда, вот так! Сейчас все повезу обязательно!»

В Уфу продолжают прибывать звезды отечественного и мирового хоккея. Уже завтра мы ждем на льду Илью Ковальчука, Павла Дацюка, Максима Афиногенова, Сергея Мозякина, Даниса Зарипова и конечно главного тренера сборной России Олега Знарка. А «Салават Юлаев» представят сразу пятеро игроков: Кирилл Капризов, Захар Арзамасцев, вместо заявленного Линуса Умарка на лёд выйдет Сами Леписте, а Энвер Лисин заменит получившего травму Владимира Соботку. Также сыграет и Кирилл Цулыгин, который был выбран на матче «Кубка вызова».

Уфа еще целых два дня будет полноправной хозяйкой недели звезд хоккея. А это значит, она еще успеет приятно удивить не только зрителей, но и всех гостей столицы.

20 января