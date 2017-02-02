Футбольный клуб "Уфа" продолжает подготовку к весенней части сезона 2016-2017

Накануне на втором тренировочном сборе, проходящем на Кипре, команда Сергея Семака встретилась с «Левски» - самым популярным клубом Болгарии.

К сожалению, в матче с «Левски» победить не удалось. В начале второго тайма болгарская команда вышла вперед, "горожане" могли сравнять счет, но не хватало удачи в завершающей стадии атаки. В этой встрече место в воротах занял бывший голкипер Анжи Александр Беленов, который до начала 3 сбора должен подписать контракт с нашим клубом. Для главного тренера команды Сергея Семака результат в этих матчах не главное.



А парой дней ранее уфимцы встретились с другим представителем Болгарии - клубом «Берое» и одержали первую победу в рамках учебно-тренировочных сборов. Голами отметились Иван Пауревич, вернувшийся в команду из английского «Хаддерс – филда», и Сильвестр Игбун. Впервые футболку «Уфы» в этом матче примерил и Каталин Карп - игрок сборной Молдавии.





Заключительный контрольный поединок на сборе в Кипре «Уфа» проведет 6 февраля, соперник пока неизвестен. Затем команда переберется в Испанию, а в столицу Башкортостана вернется в конце февраля. На 1 марта запланирован первый матч в этом году - состоится четвертьфинальная встреча кубка России между «Уфой» и «Анжи».







Иван Уральский

3 февраля