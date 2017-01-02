Футбольный клуб «Уфа» на новый год получил щедрый подарок - нового главного тренера

Это один из квалифицированных игроков и тренеров современности Сергей Семак. Он сам является одним из ярчайших представителей российского футбола последних десятилетий. Он единственный, кто становился чемпионом страны в составе трех команд. Также сыграл больше всех матчей в высшем дивизионе чемпионата России. Попробовал свои силы и за рубежом, а после возвращения стал одним из главных героев чемпионата Европы 2008 года, где был капитаном сборной Российской Федерации. После завершения карьеры игрока работал тренером «Зенита». Покидать Петербург Семак не планировал, но был готов к любому исходу событий.



В 2014 Сергей вошел в тренерский штаб сборной России, принимал участие в Евро-2016. После ухода Леонида Слуцкого с поста главного тренера сборной многие представители футбольной общественности заявляли, что национальную команду нужно доверить Сергею Семаку.





«У него авторитет перед игроками «ЦСКА» есть и «Зенита». Что вы мудрите, кого вы ищете? У вас есть готовый тренер, молодой тренер», - уверен футбольный эксперт Александр Бубнов.

Сергей Богданович является тренером три года, теперь пришла пора начать и самостоятельную карьеру. Чаще всего у думающих игроков это получается, а Семака можно назвать именно таким - еще во время игровой карьеры он все тщательно записывал за тренерами. А человеческие качества Семака не подвергаются сомнению. Он серьезный человек у него семья, семеро детей. Посмотреть Сергея Семака в деле можно будет лишь в начале марта, когда футбольный клуб «Уфа» под его руководством примет участие в полуфинале кубка России.

5 января