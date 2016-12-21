Форум боевых искусств в Уфе подходит к своему экватору

Форум боевых искусств подходит к своему экватору, а впереди еще много интересного. Во второй день соревнований к уже прошедшим видам добавился еще один - всестилевое каратэ в разделе полный контакт, в котором реальные шансы на высокие места имеет сборная Башкортостана.



Закономерно, что в первый день соревнований, целую россыпь наград собрали уфимские спортсмены. На протяжении всего сезона их успехи очевидны.



Одним из триумфаторов форума стал Дмитрий Никульников, ему не было равных во всестилевом каратэ в разделе средства защиты. А сегодня спортсмен вновь выйдет на площадку. Он не только выступает сам, но и подсказывает другим спортсменам.



А вот в тайском боксе золотая медаль поедет в Стерлитамак, Родион Халиуллин родом из этого города. Бои у него получились не простыми, но все же в двух из четырех поединках Родион одержал свои победы нокаутом.



"Первые два боя сначала не почувствовал легко прошли, вот полуфинал был самый тяжелый и финал конечно же, я рад что победил", - делится впечатлениями участник форума Родион Халиуллин.



Удостоились высокой оценки и судьи соревнований. Для них форум, площадка на который можно не только показать свой профессионализм, но и повысить уровень знаний.



"На удивление, уровень судейства очень радует. Поэтому практически все поединки проходят без травматизма и с высокой степенью честности оценки боев и справедливости определения победителей", - говорит инспектор федерации всестилевого каратэ в России Михаил Водолазов.



А уже завтра состоится церемония "Золотой пояс", в рамках которого и пройдет международное бойцовское шоу "Комбат Ринг-19" , в нем примут участие 3 пары финалистов Чемпионата по боевым единоборствам и 5 пар спортсменов профи-шоу. Словом, еще один день просторный зал спортивного комплекса «Динамо» будет во власти профессионалов боевых искусств России и стран ближнего зарубежья.

22 декабря