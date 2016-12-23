БК «Уфимец» уходит на перерыв, одержав две домашние победы подряд

Накануне наши баскетболисты огорчили гостей из Барнаула команду «Алтай-Баскет».

Эти команды уже встречались. Накануне «Уфимец» играл первым номером, выигрывая по ходу игры +12. Но невынужденные ошибки привели к нервной концовке и к минимальной победе уфимских баскетболистов 64:63.



Этот же сценарий повторился и во втором матче. Пусть хозяева и вели в счёте, но преимущество было незначительным.



«Конечно, работа была проделана, причем, огромная. Утром еще раз разбирали, меняли что-то в своей тактике, соперник хороший, тяжелый, поэтому вот такая игра. У всех, конечно же, мотивация от игры, отыграть, уйти на перерыв этот, хотя бы небольшой, как-то более в четвертке задача у нас стояла», - говорит защитник БК "Уфимец" Роман Пахнюк.



И уфимцам удалось выполнить поставленную задачу. 74:67 - волевая победа над «Алтай- баскетом». Уходящий год наша команда завершает, занимая 3 строчку в таблице суперлиги третьего дивизиона. Но даже этот успех не может полностью удовлетворить амбиции коллектива Руслана Бокова.



«У нас, конечно, было несколько таких обидных поражений, непредсказуемых, то есть мы не надеялись где-то выиграть больше. Планировали мы там где-то место второе-первое занять, но не все получилось, как хотели. Планы у команды только побеждать у нас, цели и задачи такие - только побеждать, других нет», - говорит главный тренер БК "Уфимец" Руслан Боков.



А впереди у баскетболистов зимние каникулы. На паркет «Уфимец» выйдет в канун Рождества - 7 января, открывая Новый год, который, надеемся, у нашей команды получится удачным.

23 декабря