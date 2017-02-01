Башкирские паралимпийцы не падают духом

Как известно международный паралимпийский комитет на своем заседании в Бонне отклонил предложения паралимпийского комитета нашей страны о разрешении российским спортсменам с ограниченными возможностями участвовать в международных квалификационных соревнованиях к Паралимпийским зимним играм 2018 года в Корее.

Исходя из сообщения причины все те же, принятое еще в августе прошлого года исключении паралимпийского комитета России из международной паралимпийской семьи и создание в России якобы системы применения допинга. Но не имен, не конкретных фактов так и не называется.



Однако решение это не обязательно закрывает двери на участие России в Играх следующего года, комментируют в международном паралимпийском комитете. Сейчас необходимо выполнить критерии восстановления членства, в том числе по всем требованиям мировой антидопинговой программы. Эту ситуацию, конечно, тяжело переживают любители спорта России и особенно сами спортсмены. Например, Ирек Зарипов, четырехкратный чемпион зимних паралимпийских игр и двукратный серебряный призер, причем одно серебро биатлонист и лыжник завоевал на последних зимних паралимпийских играх в Сочи. Он обсудил последние грустные вести со своими коллегами по сборной России.





«Ребята в шоке, некоторые завершают карьеру, некоторые только начинают. Но все они готовятся к соревнованиям. Будем надеяться, что руководство страны сможет отстоять честь наших спортсменов. Все готовятся. В Казани скоро пройдет так называемый Кубок духа, чтобы прошли старты у ребят», - говорит депутат Госсобрания – Курултая РБ четырехкратный паралимпийский чемпион Ирек Зарипов.



Одна из любимых зимних паралимпийских дисциплин - следж-хоккей. В Сочи Олимпийская арена Шайба буквально ликовала от эмоций хоккеистов.





Что касается резерва, то в республике успешно развивается наш коллектив "Башкирские пираты". И хоть пока ребята только осваиваются среди российских команд-лидеров, однако у них есть огромное желание соревноваться





«Сейчас мы начинаем готовиться к чемпионату России, который состоится в начале марта в Сочи, новость наша в том, что мы сейчас можем разместить спортсменов со всей республики в Уфе и еще приглашаем всех, кто желает заниматься следж-хоккеем, приходите к нам и будете звездами нашего спорта», - приглашает руководитель следж-хоккейного клуба «Башкирские пираты» Алексей Канатников.

2 февраля

Возвращаясь к главной паралимпиской теме, отметим, пусть пока разрешение на участие в играх не получено, российские спортсмены будут продолжать подготовку к играм, которые состоятся в Южной Корее по всем выбранным паралимпийским дисциплинам. А значит, надеемся, что в Пхенчхане увидим в числе российских атлетов и представителей республики Башкортостан.